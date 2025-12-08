Мелоні та Зеленський мали розмову про мирний процес і допомогу для енергетики

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провели телефонну розмову щодо мирного процесу в Україні, а також енергетики.

Про це повідомили пресслужба Мелоні, а також український президент у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський та Мелоні мали розмову у неділю, 7 грудня, напередодні низки робочих візитів, які український президент здійснить найближчими днями до Лондона, Брюсселя та Рима в рамках контактів з ключовими європейськими лідерами щодо мирного процесу в Україні.

Під час розмови Мелоні підтвердила солідарність Італії після нової серії російських атак на українські цивільні об'єкти та повідомила Зеленському, що для підтримки енергетичної інфраструктури та населення будуть надіслані поставки.

Зокрема, генератори від італійських компаній будуть надіслані до України найближчими тижнями.

Зеленський розповів, що під час розмови вони обговорили результати спілкування з американською стороною й наявні перспективи та складнощі.

Мелоні, своєю чергою, підтвердила свою підтримку поточного переговорного процесу та зобов'язання США знайти шлях, який може привести до справедливого і тривалого миру.

"Повторна готовність України сісти за стіл переговорів з доброю волею має важливе значення для цього процесу. Тому було повторно висловлено надію, що Росія проявить подібну відкритість", – повідомили у пресслужбі прем’єрки Італії.

Цього ж дня президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову із Зеленським, в ході якої, зокрема, поінформував його про результати міжнародних переговорів щодо України.

Повідомляли також, що Зеленський у суботу, 6 грудня, провів телефонну розмову із представниками переговорних команд України та США, які працюють над завершенням російського вторгнення в Україну.

Перед тим секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та спецпосланник президента США Стівен Віткофф повідомили про перебіг переговорів щодо "мирного плану" української та американської сторін.

