Мелони и Зеленский провели переговоры о мирном процессе и помощи для энергетики

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони провели телефонный разговор о мирном процессе в Украине, а также об энергетике.

Об этом сообщили пресс-служба Мелони, а также украинский президент в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский и Мелони провели беседу в воскресенье, 7 декабря, накануне ряда рабочих визитов, которые украинский президент совершит в ближайшие дни в Лондон, Брюссель и Рим в рамках контактов с ключевыми европейскими лидерами по мирному процессу в Украине.

Во время разговора Мелони подтвердила солидарность Италии после новой серии российских атак на украинские гражданские объекты и сообщила Зеленскому, что для поддержки энергетической инфраструктуры и населения будут отправлены поставки.

В частности, генераторы от итальянских компаний будут отправлены в Украину в ближайшие недели.

Зеленский рассказал, что во время разговора они обсудили результаты общения с американской стороной и имеющиеся перспективы и сложности.

Мелони, в свою очередь, подтвердила свою поддержку текущего переговорного процесса и обязательства США найти путь, который может привести к справедливому и длительному миру.

"Повторная готовность Украины сесть за стол переговоров с доброй волей имеет важное значение для этого процесса. Поэтому была повторно выражена надежда, что Россия проявит подобную открытость", – сообщили в пресс-службе премьер-министра Италии.

В этот же день президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого, в частности, проинформировал его о результатах международных переговоров по Украине.

Сообщалось также, что Зеленский в субботу, 6 декабря, провел телефонный разговор с представителями переговорных команд Украины и США, которые работают над завершением российского вторжения в Украину.

Перед этим секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщили о ходе переговоров по "мирному плану" украинской и американской сторон.

