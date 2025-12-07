Макрон розповів Зеленському про результати міжнародних переговорів щодо України

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, в ході якої, зокрема, поінформував його про результати міжнародних переговорів щодо України.

Про це французький президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

У розмові із Зеленським Макрон висловив засудження нових російських ударів та солідарність у зв’язку з ними.

"Я поділився тим, що вдалося прояснити та домовитися під час моїх останніх міжнародних переговорів, зокрема в Китаї. Франція готова діяти спільно з усіма, щоб домогтися заходів з деескалації конфлікту і введення перемир'я", – підкреслив він.

Макрон також анонсував зустріч у Лондоні за участю британського прем’єра Кіра Стармера та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, в ході якої лідери продовжать координуватись з приводу України "з урахуванням недавніх обговорень між українцями та американцями".

"Європейці обов'язково стануть важливою опорою справедливого і стійкого рішення, яке ми всі разом зараз вибудовуємо", – резюмував президент Франції.

Повідомляли також, що Зеленський у суботу провів телефонну розмову із представниками переговорних команд України та США, які працюють над завершенням російського вторгнення в Україну.

Перед тим секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та спецпосланник президента США Стівен Віткофф повідомили про перебіг переговорів щодо "мирного плану" української та американської сторін.

