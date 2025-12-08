Єлисейський палац розкрив подробиці майбутньої зустрічі євролідерів щодо України

У Єлисейському палаці розповіли, що зустріч президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Франції Емманюеля Макрона, яка відбудеться у Лондоні 8 грудня, має на меті консолідувати спільну європейсько-українську позицію в переговорах щодо досягнення миру.



Як зазначили у канцелярії Макрона, ця робоча зустріч відбудеться після другого раунду переговорів з американцями.

"Зустріч буде першою у форматі Е3 плюс Україна на рівні керівників держав. Цей формат є частиною зусиль, які ми докладаємо з європейського боку, щоб узгодити дискусію з американцями та українцями та консолідувати те, що є найважливішим на цей момент, тобто європейсько-українську позицію", – поінформували в Єлисейському палаці.

Опісля "розмова продовжиться в ширшому європейському контексті" та відбудуться нові контакти з президентом США Дональдом Трампом.

"Отже, йдеться про те, щоб бути добре поінформованими про складові переговорів і мати можливість ще раз попрацювати над розробкою позиції, яка буде одночасно вирішальною і відповідальною. Це буде вибір українцями своєї долі щодо параметрів мирної угоди, а для європейців – здатність використовувати всі інструменти, які ми маємо – чи то фінансова, чи військова підтримка України", – пояснили в Єлисейському палаці.

Повідомляли, що 8 грудня Зеленський здійснить візит до Великої Британії для переговорів з європейськими лідерами щодо війни Росії проти України.

Переговори Зеленського зі Стармером, Макроном і Мерцом відбудуться після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".

