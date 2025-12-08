Елисейский дворец раскрыл подробности предстоящей встречи евролидеров по Украине

В Елисейском дворце рассказали, что встреча президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона, которая состоится в Лондоне 8 декабря, имеет целью консолидировать общую европейско-украинскую позицию в переговорах по достижению мира.

Как отметили в канцелярии Макрона, эта рабочая встреча состоится после второго раунда переговоров с американцами.

"Встреча будет первой в формате Е3 плюс Украина на уровне руководителей государств. Этот формат является частью усилий, которые мы прилагаем с европейской стороны, чтобы согласовать дискуссию с американцами и украинцами и консолидировать то, что является самым важным на данный момент, то есть европейско-украинскую позицию", – сообщили в Елисейском дворце.

После этого "разговор продолжится в более широком европейском контексте" и состоятся новые контакты с президентом США Дональдом Трампом.

"Итак, речь идет о том, чтобы быть хорошо информированными о составляющих переговоров и иметь возможность еще раз поработать над разработкой позиции, которая будет одновременно решающей и ответственной. Это будет выбор украинцами своей судьбы в отношении параметров мирного соглашения, а для европейцев – способность использовать все инструменты, которые мы имеем – будь то финансовая или военная поддержка Украины", – пояснили в Елисейском дворце.

Сообщалось, что 8 декабря Зеленский совершит визит в Великобританию для переговоров с европейскими лидерами по поводу войны России против Украины.

Переговоры Зеленского со Стармером, Макроном и Мерцем состоятся после серии встреч представителей Украины и США, касающихся "мирного соглашения".

