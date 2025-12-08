Глава МЗС Німеччини: Китай може змусити Росію до мирних переговорів

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Китай посилити тиск на Росію з метою досягнення миру в Україні.

Відповідну заяву Вадефуля наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив очільник німецького зовнішньополітичного відомства, жодна інша країна не має такого значного впливу на Росію, як Китай, "і не може в такій мірі використати свою вагу для того, щоб Росія нарешті була готова до серйозних переговорів, які поважатимуть суверенітет України".

"Наш інтерес полягає в тому, щоб Китай сприяв досягненню справедливого та сталого миру в Україні", – додав він.

Хоч офіційний Пекін постійно наголошує на своєму нейтралітеті, Захід критикує його за те, що він здебільшого підтримує Москву.

Крім того, з 2022 року Китай став одним із головних імпортерів російських енергоносіїв, насамперед нафти, газу й вугілля.

Крім того, Вадефуль назвав обмін думками з Китаєм незамінним у часи зростання міжнародної напруженості. Він зазначив, що свобода, безпека та добробут тісно пов'язані з Китаєм.

"Тому в наших інтересах вести цей діалог – у прямому обміні та на основі справедливості", – пояснив він.

Вадефуль 8 грудня вирушив до Китаю з першим візитом після того, як нещодавня його поїздка була скасована.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон запропонував Китаю підтримати мораторій для РФ на удари по критичній інфраструктурі України взимку.