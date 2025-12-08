Глава МЗС Німеччини вирушає із візитом до Китаю

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у понеділок, 8 грудня, вирушає до Китаю з першим візитом після того, як нещодавня його поїздка була скасована.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

За словами речника міністерства закордонних справ Німеччини, Вадефуль має зустрітися зі своїм китайським колегою, а також міністром торгівлі та головою відділу міжнародних відносин Комуністичної партії.

Він зазначив, що переговори в Пекіні будуть зосереджені на економічних відносинах між Європою та найбільшими економіками Азії. У вівторок, 9 грудня, Вадефуль відвідає південний виробничий центр Гуанчжоу.

Очікується, що серед іншого Вадефуль підніме питання європейських безпекових інтересів у своїх переговорах з китайськими посадовцями, зокрема, питання повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Після того, як Вадефуль відклав свою раніше заплановану поїздку, минулого місяця до Китаю відправився міністр фінансів Ларс Клінгбайль, ставши першим міністром нового уряду Німеччини, який відвідав цю країну. На початку наступного року очікується візит канцлера Фрідріха Мерца, хоча це ще не підтверджено.

Сам Китай, під час спілкування прем'єр-міністра Лі Цяна із Мерцом, виступив із пропозицією щодо зміцнення зв'язків із Німеччиною.