Укр Рус Eng

Глава МИД Германии: Китай может заставить Россию к мирным переговорам

Новости — Понедельник, 8 декабря 2025, 09:45 — Ирина Кутелева

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Китай усилить давление на Россию с целью достижения мира в Украине.

Соответствующее заявление Вадефуля приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава немецкого внешнеполитического ведомства, ни одна другая страна не имеет такого значительного влияния на Россию, как Китай, "и не может в такой степени использовать свой вес для того, чтобы Россия наконец была готова к серьезным переговорам, которые будут уважать суверенитет Украины".

"Наш интерес заключается в том, чтобы Китай способствовал достижению справедливого и устойчивого мира в Украине", – добавил он.

Хотя официальный Пекин постоянно подчеркивает свой нейтралитет, Запад критикует его за то, что он в основном поддерживает Москву.

Кроме того, с 2022 года Китай стал одним из главных импортеров российских энергоносителей, прежде всего нефти, газа и угля.

Кроме того, Вадефуль назвал обмен мнениями с Китаем незаменимым в период роста международной напряженности. Он отметил, что свобода, безопасность и благосостояние тесно связаны с Китаем.

"Поэтому в наших интересах вести этот диалог – в прямом обмене и на основе справедливости", – пояснил он.

Вадефуль 8 декабря отправился в Китай с первым визитом после того, как его недавняя поездка была отменена.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Китаю поддержать мораторий для РФ на удары по критической инфраструктуре Украины зимой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Германия Китай
Реклама: