Глава МИД Германии: Китай может заставить Россию к мирным переговорам

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Китай усилить давление на Россию с целью достижения мира в Украине.

Соответствующее заявление Вадефуля приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава немецкого внешнеполитического ведомства, ни одна другая страна не имеет такого значительного влияния на Россию, как Китай, "и не может в такой степени использовать свой вес для того, чтобы Россия наконец была готова к серьезным переговорам, которые будут уважать суверенитет Украины".

"Наш интерес заключается в том, чтобы Китай способствовал достижению справедливого и устойчивого мира в Украине", – добавил он.

Хотя официальный Пекин постоянно подчеркивает свой нейтралитет, Запад критикует его за то, что он в основном поддерживает Москву.

Кроме того, с 2022 года Китай стал одним из главных импортеров российских энергоносителей, прежде всего нефти, газа и угля.

Кроме того, Вадефуль назвал обмен мнениями с Китаем незаменимым в период роста международной напряженности. Он отметил, что свобода, безопасность и благосостояние тесно связаны с Китаем.

"Поэтому в наших интересах вести этот диалог – в прямом обмене и на основе справедливости", – пояснил он.

Вадефуль 8 декабря отправился в Китай с первым визитом после того, как его недавняя поездка была отменена.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Китаю поддержать мораторий для РФ на удары по критической инфраструктуре Украины зимой.