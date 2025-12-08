У Раді спростували твердження Трампа, що Зеленський не читав "мирний план"

Голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко заперечив президенту США Дональду Трампу, який раніше заявив, що його український колега Володимир Зеленський не читав запропонований американською стороною "мирний план".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мережко заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News.

Депутат зазначив, що "м'яко кажучи, здивований" заявами президента США, оскільки знає, що Зеленський "дуже обережний".

"Він (Зеленський. – Ред.) читає всі документи, особливо такі важливі та значущі, як ця мирна пропозиція президента Трампа, і я абсолютно впевнений, що він ознайомився з цим планом [і] прочитав його", – сказав він.

Трамп раніше заявив, що Росія нібито погодилась на "мирний план", тоді як Зеленський "навіть не читав його".

Своєю чергою секретар РНБО Рустем Умєров, який у Маямі проводив переговори з американською стороною, запевнив, що президент Зеленський отримає всю інформацію щодо зустрічей.

