Умєров представить Зеленському звіт щодо зустрічей із американською стороною

Секретар РНБО Рустем Умєров розповів про завдання української команди під час переговорів із представниками американського президента Дональда Трампа, а також зазначив, що у понеділок, 8 грудня, президент Володимир Зеленський отримає всю інформацію щодо зустрічей.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Умєров зазначив, що впродовж кількох днів працював із главою Генштабу Збройних Сил Андрієм Гнатовим у США із представниками Трампа.

Він заявив, що у понеділок, 8 грудня, вони представлять повну інформацію Зеленському щодо всіх аспектів діалогу з американською стороною, а також – всі документи.

"Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України", – додав секретар РНБО.

Зазначимо, Зеленський охарактеризував свою розмову з представниками команди президента США, як "конструктивну, хоча й непросту".

Розмова українського президента із посланцем американського лідера Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером відбулась після двох раундів американо-українських переговорів у Маямі.

Раніше портал Axios повідомив, що в ході розмови Зеленського з Віткоффом і Кушнером обговорення територіальних питань було складним.

