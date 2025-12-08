В Раде опровергли утверждение Трампа, что Зеленский не читал "мирный план"

Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко возразил президенту США Дональду Трампу, который ранее заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский не читал предложенный американской стороной "мирный план".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мережко заявил в интервью телеканалу Sky News.

Депутат отметил, что "мягко говоря, удивлен" заявлениями президента США, поскольку знает, что Зеленский "очень осторожен".

"Он (Зеленский. – Ред.) читает все документы, особенно такие важные и значимые, как это мирное предложение президента Трампа, и я абсолютно уверен, что он ознакомился с этим планом [и] прочитал его", – сказал он.

Трамп ранее заявил, что Россия якобы согласилась на "мирный план", тогда как Зеленский "даже не читал его".

В свою очередь секретарь СНБО Рустем Умеров, который в Майами проводил переговоры с американской стороной, заверил, что президент Зеленский получит всю информацию о встречах.

