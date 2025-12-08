Стала известна программа Зеленского в Лондоне и в Брюсселе, куда он полетит позже

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Лондон, в частности, проведет встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а после программы в британской столице он полетит в Брюссель.

Об этом в комментарии журналистам сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".

В частности, визит Зеленского в британскую столицу начнется с короткой встречи с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

Зеленский вместе с Киром Стармером, Эмманюэлем Макроном и Фридрихом Мерцем дадут короткие комментарии для СМИ.

В ходе визита лидеры проведут трехстороннюю встречу, также у Зеленского запланированы отдельные переговоры со Стармером в формате "с глазу на глаз".

После этого Зеленский, Стармер, Макрон и Мерц проведут видеозвонок с лидерами ЕС, европейских стран, НАТО. Окончательный список участников определяется.

Вечером Зеленского ожидают в Брюсселе, где он проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Далее у Зеленского запланирована встреча с Рютте и президентом Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В вечернем видеообращении Зеленский говорил, что с понедельника начинается "новая дипломатическая неделя".

"Будут консультации с европейскими лидерами. Прежде всего вопросы безопасности, поддержка для нашей устойчивости, пакеты поддержки для нашей защиты. Прежде всего ПВО, долгосрочное финансирование для Украины. Конечно, будем говорить и об общем взгляде, общих позициях в переговорах", – отмечал Зеленский.

Кроме того, секретарь СНБО Рустем Умеров пообещал представить Зеленскому подробную информацию о встречах с американской стороной, которые проходили в Майами.

