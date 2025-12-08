У НАТО підтвердили візит Зеленського в Брюссель та спільну зустріч з очільниками ЄС

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, прибуде в Брюссель, де проведе зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у пресслужбі НАТО.

Зеленський їде до Брюсселя на зустріч з Рютте, фон дер Ляєн та Коштою.

"У понеділок, 8 грудня 2025 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прийме президента України Володимира Зеленського, президента Європейської ради Антоніу Кошту та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у своїй офіційній резиденції в Брюсселі", – повідомили у НАТО.

Уточнюється, що учасники перемовин не планують зустрічатися з пресою.

За даними джерел "Європейської правди", Володимир Зеленський щойно прибув у Лондон.

Зустріч Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом запланована на 15:00 за київським часом.

Перед цим, як повідомлялося, лідери Британії, Франції та Німеччини проведуть тристоронню зустріч, на яку відведено пів години.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський 8 грудня здійснить візит до Лондона для зустрічі з лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції, а після цього – відвідає Брюссель.

Після Бельгії президент України має направитися в Італію.

Напередодні Зеленський анонсував "новий дипломатичний тиждень": консультації з європейськими лідерами, безпекові питання, пакети підтримки для нашого захисту, ППО, довгострокове фінансування для України, мирні перемовини.

Крім того, секретар РНБО Рустем Умєров пообіцяв представити Зеленському детальну інформацію про зустрічі з американською стороною, які проходили у Маямі.

