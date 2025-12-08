В НАТО подтвердили визит Зеленского в Брюссель и встречу с руководителями ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, прибудет в Брюссель, где проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в пресс-службе НАТО.

"В понедельник, 8 декабря 2025 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского совета Антониу Кошту и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в своей официальной резиденции в Брюсселе", – сообщили в НАТО.

Уточняется, что участники переговоров не планируют встречаться с прессой.

По данным источников "Европейской правды", Владимир Зеленский только что прибыл в Лондон.

Встреча Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем запланирована на 15:00 по киевскому времени.

Перед этим, как сообщалось, лидеры Великобритании, Франции и Германии проведут трехстороннюю встречу, на которую отведено полчаса.

После Бельгии президент Украины должен направиться в Италию.

Накануне Зеленский анонсировал "новую дипломатическую неделю": консультации с европейскими лидерами, вопросы безопасности, пакеты поддержки для нашей защиты, ПВО, долгосрочное финансирование для Украины, мирные переговоры.

Кроме того, секретарь СНБО Рустем Умеров пообещал представить Зеленскому подробную информацию о встречах с американской стороной, которые проходили в Майами.

