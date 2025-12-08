Польша получила полное освобождение от обязательств по миграционному пакту ЕС

Польше предоставили полное освобождение от механизма солидарности, предусмотренного новым миграционным пактом ЕС.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом объявили министр внутренних дел Марчин Кервинский и премьер страны Дональд Туск.

Кервинский, находясь в Брюсселе, сообщил, что страны-члены дали согласие на освобождение Польши от обязательств по миграционному пакту ЕС.

Это означает, что Польша не должна будет принимать часть мигрантов из стран ЕС, которые испытывают наибольшее миграционное давление, или платить взамен финансовые взносы.

"Как я и анонсировал, Польша получила исключение из обязательств по приему мигрантов по европейскому механизму распределения", – заявил в своем X Дональд Туск.

Решение пока касается только следующего года, однако в дипломатических кругах считают, что в дальнейшем его продлят.

"Дискуссия была напряженной, потому что не все европейские страны довольны этими решениями", – отметил Кервинский, уточнив, что речь идет, в частности, о юге Европы.

Напомним, обновленный Пакт о миграции и убежище был принят Европейским Союзом в 2024 году. Его ключевым элементом является система солидарности, которая предусматривает перераспределение миграционного давления между государствами ЕС.

Недавно Еврокомиссия установила, что Польша, Чехия, Эстония, Хорватия, Болгария и Австрия сталкиваются с серьезным миграционным давлением и могут быть частично или полностью освобождены от механизма солидарного распределения мигрантов в ЕС.

Чехия, Польша и Эстония – на первых местах в ЕС по количеству принятых украинцев с временной защитой относительно количества собственного населения.

Об исключении из механизма солидарности просит также Латвия.