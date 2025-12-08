Російський активіст втратив посвідку на проживання в Литві через поїздки в Білорусь

Російський активіст Михаїл Беньяш втратив тимчасову посвідку на проживання в Литві через часті поїздки до Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У Департаменті міграції розповіли, що посвідка на проживання для іноземця була анульована відповідно до положень Закону про обмежувальні заходи.

Процедура передбачає можливість анулювання тимчасової посвідки на проживання в Литві, виданої російським громадянам, якщо вони відвідували Росію або Білорусь більше одного разу протягом останніх трьох календарних місяців. Ця заборона набула чинності на початку травня.

"За даними на 5 грудня, у 145 громадян Росії були анульовані тимчасові дозволи на проживання в Литві у зв'язку з порядком, передбаченим Законом про обмежувальні заходи", – сказав представник Департаменту міграції Рокас Пукінськас.

Одним з осіб, які втратили дозвіл на проживання, є Беньяш.

Департамент міграції повідомив, що іноземець оскаржив рішення про анулювання тимчасової посвідки на проживання в суді.

"Департамент міграції виклав свої мотиви в ситуації, що склалася, на судовому засіданні і не може розкрити конкретні обставини, оскільки в цей час очікується рішення суду. Подальші дії відомства будуть залежати від рішення суду першої інстанції", – йдеться у відповіді для BNS.

За даними на 1 грудня, тимчасові дозволи на проживання в Литві мали 185 766 осіб, більшість з яких – громадяни України (76 766) і Білорусі (46 538). Такі дозволи на проживання мають 5159 росіян.

Організація Russian Election Monitor стверджує, що Беньяш став відомий своїм захистом політв'язнів у Краснодарському краї. Стверджується, що в 2018 році проти нього було порушено дві кримінальні справи, в 2021 році в його будинку пройшов обшук, а рік по тому Міністерство юстиції Росії включило його до списку "іноземних агентів".

У 2023 році він був позбавлений статусу адвоката, що призвело до переїзду до Вільнюса, де він почав працювати сантехніком.

Нагадаємо, у липні в Литві вперше скасували тимчасовий дозвіл на проживання громадянину Росії за неодноразові поїздки до РФ та Білорусі, оскільки це стало порушенням обмежень, які набули чинності в травні.

А у жовтні Міграційний департамент Литви розпочав розслідування справи трьох громадян Росії, які, ймовірно, через підроблені документи змогли отримати посвідки на проживання.