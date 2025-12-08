Российский активист лишился вида на жительство в Литве из-за поездок в Беларусь

Российский активист Михаил Беньяш лишился временного вида на жительство в Литве из-за частых поездок в Беларусь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В Департаменте миграции рассказали, что вид на жительство для иностранца был аннулирован в соответствии с положениями Закона об ограничительных мерах.

Процедура предусматривает возможность аннулирования временного вида на жительство в Литве, выданного российским гражданам, если они посещали Россию или Беларусь более одного раза в течение последних трех календарных месяцев. Этот запрет вступил в силу в начале мая.

"По данным на 5 декабря, у 145 граждан России были аннулированы временные разрешения на проживание в Литве в связи с порядком, предусмотренным Законом об ограничительных мерах", – сказал представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас.

Одним из лиц, лишившихся вида на жительство, является Беньяш.

Департамент миграции сообщил, что иностранец обжаловал решение об аннулировании временного вида на жительство в суде.

"Департамент миграции изложил свои мотивы в сложившейся ситуации на судебном заседании и не может раскрыть конкретные обстоятельства, поскольку в настоящее время ожидается решение суда. Дальнейшие действия ведомства будут зависеть от решения суда первой инстанции", – говорится в ответе для BNS.

По данным на 1 декабря, временные разрешения на проживание в Литве имели 185 766 человек, большинство из которых – граждане Украины (76 766) и Беларуси (46 538). Такие разрешения на проживание имеют 5159 россиян.

Организация Russian Election Monitor утверждает, что Беньяш стал известен своей защитой политзаключенных в Краснодарском крае. Утверждается, что в 2018 году против него было возбуждено два уголовных дела, в 2021 году в его доме прошел обыск, а год спустя Министерство юстиции России включило его в список "иностранных агентов".

В 2023 году он был лишен статуса адвоката, что привело к переезду в Вильнюс, где он начал работать сантехником.

Напомним, в июле в Литве впервые отменили временный вид на жительство гражданину России за неоднократные поездки в РФ и Беларусь, поскольку это стало нарушением ограничений, вступивших в силу в мае.

А в октябре Миграционный департамент Литвы начал расследование дела трех граждан России, которые, вероятно, благодаря поддельным документам смогли получить вид на жительство.