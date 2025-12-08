Совет Евросоюза одобрил программу интеграции оборонпрома Украины и ЕС

Совет Европейского Союза в понедельник официально одобрил Программу европейской оборонной промышленности (EDIP) – инструмент, который в частности предусматривает интеграцию оборонной промышленности Украины в оборонно-промышленный комплекс ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

EDIP – инструмент, призванный повысить обороноспособность ЕС путем укрепления конкурентоспособности и оперативности европейской оборонно-технологической промышленной базы. Программа предусматривает 1,5 млрд евро грантов на период 2025-2027 годов.

Из них 300 млн евро выделено на специальный Инструмент поддержки Украины, направленный на модернизацию и поддержку оборонпрома Украины и содействие его интеграции в более широкую европейскую оборонно-промышленную экосистему.

Европейский парламент официально одобрил EDIP 25 ноября.

Соответствующий регламент по Программе европейской оборонной промышленности будет подписан 17 декабря 2025 года и вступит в силу на следующий день после его опубликования в Официальном вестнике ЕС.

Напомним, 16 октября Еврокомиссия представила оборонную "дорожную карту" ЕС, в которой Украину определили ключевой составляющей оборонной готовности ЕС.

Более подробно об оборонных планах Евросоюза в материале: Космический щит, дроны и Страж восточного фланга: о какой оборонной политике договаривается ЕС.