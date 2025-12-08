Орбан анонсував "повстання" проти міграційного пакту ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не буде виконувати зобов’язання, передбачені механізмом солідарності у межах міграційного пакту ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Угорський прем’єр відреагував на досягнення Радою ЄС політичної домовленості щодо створення "щорічного солідарного фонду" на 2026 рік у межах Міграційного пакту ЄС.

With today's decision, Brussels is attempting to force Hungary to pay even more or take migrants in. This is unacceptable. Hungary already spends enough to protect the Union's external border.



We will not take a single migrant in, and we will not pay for others' migrants.… – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 8, 2025

"Сьогоднішнім рішенням Брюссель намагається примусити Угорщину платити ще більше – або приймати мігрантів. Це неприйнятно. Угорщина вже достатньо витрачає, захищаючи зовнішній кордон ЄС", – обурився Віктор Орбан.

"Ми не приймемо жодного мігранта, і не будемо платити за чиїхось мігрантів. Угорщина не буде виконувати заходи Міграційного пакту. Повстання розпочинається!", – заявив він.

Оновлений Пакт про міграцію та притулок був ухвалений Європейським Союзом у 2024 році. Його ключовим елементом є система солідарності, яка передбачає перерозподіл міграційного тиску між державами ЄС.

Нещодавно Єврокомісія встановила, що Польща, Чехія, Естонія, Хорватія, Болгарія та Австрія стикаються з серйозним міграційним тиском і можуть бути частково чи повністю звільнені від механізму солідарного розподілу мігрантів у ЄС.

Польща 8 грудня, як і хотіли у Варшаві, отримала повне звільнення на один рік зобов’язань за механізмом солідарності, передбаченим новим міграційним пактом ЄС.

Латвія не отримала такого рішення щодо себе та повторно проситиме про виняток.