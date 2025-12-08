Укр Рус Eng

Орбан анонсировал "восстание" против миграционного пакта ЕС

Новости — Понедельник, 8 декабря 2025, 19:12 — Мария Емец

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет выполнять обязательства, предусмотренные механизмом солидарности в рамках миграционного пакта ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Венгерский премьер отреагировал на достижение Советом ЕС политической договоренности о создании "ежегодного солидарного фонда" на 2026 год в рамках Миграционного пакта ЕС.

"Сегодняшним решением Брюссель пытается заставить Венгрию платить еще больше – или принимать мигрантов. Это неприемлемо. Венгрия уже достаточно тратит, защищая внешнюю границу ЕС", – возмутился Виктор Орбан.

"Мы не примем ни одного мигранта и не будем платить за чьих-то мигрантов. Венгрия не будет выполнять меры Миграционного пакта. Восстание начинается!", – заявил он.

Обновленный Пакт о миграции и убежище был принят Европейским Союзом в 2024 году. Его ключевым элементом является система солидарности, которая предусматривает перераспределение миграционного давления между государствами ЕС.

Недавно Еврокомиссия установила, что Польша, Чехия, Эстония, Хорватия, Болгария и Австрия сталкиваются с серьезным миграционным давлением и могут быть частично или полностью освобождены от механизма солидарного распределения мигрантов в ЕС.

Польша 8 декабря, как и хотели в Варшаве, получила полное освобождение на один год от обязательств по механизму солидарности, предусмотренному новым миграционным пактом ЕС.

Латвия не получила такого решения в отношении себя и повторно будет просить об исключении.

