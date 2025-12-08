Орбан анонсировал "восстание" против миграционного пакта ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет выполнять обязательства, предусмотренные механизмом солидарности в рамках миграционного пакта ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Венгерский премьер отреагировал на достижение Советом ЕС политической договоренности о создании "ежегодного солидарного фонда" на 2026 год в рамках Миграционного пакта ЕС.

With today's decision, Brussels is attempting to force Hungary to pay even more or take migrants in. This is unacceptable. Hungary already spends enough to protect the Union's external border.



We will not take a single migrant in, and we will not pay for others' migrants.… – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 8, 2025

"Сегодняшним решением Брюссель пытается заставить Венгрию платить еще больше – или принимать мигрантов. Это неприемлемо. Венгрия уже достаточно тратит, защищая внешнюю границу ЕС", – возмутился Виктор Орбан.

"Мы не примем ни одного мигранта и не будем платить за чьих-то мигрантов. Венгрия не будет выполнять меры Миграционного пакта. Восстание начинается!", – заявил он.

Обновленный Пакт о миграции и убежище был принят Европейским Союзом в 2024 году. Его ключевым элементом является система солидарности, которая предусматривает перераспределение миграционного давления между государствами ЕС.

Недавно Еврокомиссия установила, что Польша, Чехия, Эстония, Хорватия, Болгария и Австрия сталкиваются с серьезным миграционным давлением и могут быть частично или полностью освобождены от механизма солидарного распределения мигрантов в ЕС.

Польша 8 декабря, как и хотели в Варшаве, получила полное освобождение на один год от обязательств по механизму солидарности, предусмотренному новым миграционным пактом ЕС.

Латвия не получила такого решения в отношении себя и повторно будет просить об исключении.