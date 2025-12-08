Зеленский: в 2026 году на закупку оружия США для Украины нужно $15 млрд

Президент Владимир Зеленский сказал, что программа PURL, в рамках которой союзники Украины в НАТО финансируют закупку американского оружия для нее, требует 15 миллиардов долларов.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Зеленский сказал во время онлайн-брифинга с журналистами.

Зеленский подчеркнул важность PURL, благодаря которой Украина, в частности, получает необходимые средства противовоздушной обороны.

"Кстати, хочу поблагодарить (генсека НАТО. – Ред.) Марка Рютте за то, что он напомнил всем лидерам: давайте находить дополнительные деньги, потому что нам нужно на год 15 миллиардов на программу PURL", – сказал глава государства.

Он добавил, что на 2025 год по программе не хватает "где-то 800 миллионов" долларов – после того, как Нидерланды объявили о 700 миллионах долларов взноса ранее в понедельник.

"Поэтому рассчитываем на нас, США, боремся, ищем деньги на PURL, работаем вместе со всеми", – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что с момента создания инициативы НАТО PURL по финансированию покупки американского оружия для нужд Украины такие взносы сделала 21 страна на сумму более 4 миллиардов долларов.

Встреча министров НАТО в Брюсселе в начале декабря принесла договоренности о поставках оружия по программе PURL ориентировочно на миллиард долларов.