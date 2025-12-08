Зеленский готов ехать на встречу с Навроцким в Польшу: "Мне нужна дата"

Президент Украины Владимир Зеленский готов приехать на первую встречу с президентом Польши Каролем Навроцким в Польшу, когда получит соответствующее приглашение.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал во время онлайн-брифинга для СМИ после встреч в Лондоне 8 декабря.

На вопрос о перспективах его первой встречи с президентом Польши Каролем Навроцким Зеленский ответил, что "с удовольствием встретится с ним" и что в телефонном разговоре с ним благодарил за польскую помощь, приглашал его в Украину и предлагал выбрать удобную дату.

"Недавно я слышал сигнал в СМИ, что он меня пригласил. Ну, наверное, для того, чтобы я приехал, мне нужна дата. И тогда, если президент – официально, неофициально, как он хочет – пригласит и предложит дату, безусловно, я приеду с официальным визитом в Польшу. Для меня это важно", – сказал Зеленский.

Напомним, в сентябре и октябре от украинской стороны звучали сигналы, что украинская сторона готовит встречу президентов и она может состояться в ближайшие недели – однако дальше ничего не произошло.

В конце октября глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сказал, что президент Украины Владимир Зеленский должен ехать в Варшаву, если он хочет встречи с Навроцким.

В начале декабря глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что Зеленскому стоит просить о визите к Навроцкому.