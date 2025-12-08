У Британії підтвердили, що радники з нацбезпеки доопрацюють "мирний план"

Європейські лідери за підсумками зустрічі в Лондоні в понеділок, де був присутній президент Володимир Зеленський, домовились продовжити підтримку України й посилити тиск на Росію.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це повідомили в уряді Великої Британії за підсумками зустрічі.

За словами речника британського уряду, в Лондоні лідери "обговорили важливість мирних переговорів під егідою США для європейської безпеки та підтримали досягнутий прогрес".

"Вони доручили своїм радникам з національної безпеки продовжити обговорення протягом найближчих днів", – додав він.

Після зустрічі у Лондоні прем'єр-міністр Британії провів телефонну розмову з іншими європейськими союзниками разом із Володимиром Зеленським, щоб поінформувати їх про останні події, йдеться в повідомленні.

"Лідери погодилися, що зараз настав критичний момент і що ми повинні продовжувати посилювати підтримку України та економічний тиск на Путіна, щоб покласти край цій варварській війні", – додав речник.

Раніше Володимир Зеленський сказав, що радники з національної безпеки України та європейських держав продовжать роботу над останньою версією "мирного плану" та завершать її орієнтовно у вівторок.

Також президент розкрив, що європейські гарантії безпеки для України фактично готові.