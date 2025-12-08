В Британии подтвердили, что советники по нацбезопасности доработают "мирный план"

Европейские лидеры по итогам встречи в Лондоне в понедельник, на которой присутствовал президент Владимир Зеленский, договорились продолжить поддержку Украины и усилить давление на Россию.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом сообщили в правительстве Великобритании по итогам встречи.

По словам представителя британского правительства, в Лондоне лидеры "обсудили важность мирных переговоров под эгидой США для европейской безопасности и поддержали достигнутый прогресс".

"Они поручили своим советникам по национальной безопасности продолжить обсуждение в ближайшие дни", – добавил он.

После встречи в Лондоне премьер-министр Великобритании провел телефонный разговор с другими европейскими союзниками вместе с Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать их о последних событиях, говорится в сообщении.

"Лидеры согласились, что сейчас наступил критический момент и что мы должны продолжать усиливать поддержку Украины и экономическое давление на Путина, чтобы положить конец этой варварской войне", – добавил спикер.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что советники по национальной безопасности Украины и европейских государств продолжат работу над последней версией "мирного плана" и завершат ее ориентировочно во вторник.

Также президент раскрыл, что европейские гарантии безопасности для Украины фактически готовы.