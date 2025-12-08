Зеленский анонсировал новую встречу "коалиции решительных" на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу стран "коалиции решительных" на этой неделе.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время онлайн-брифинга для СМИ после встреч в Лондоне 8 декабря.

Президент сообщил, что на этой неделе ожидается заседание "коалиции решительных" в широком составе.

"Она ("коалиция решительных" – Ред.) сформирована, у нас есть 30 стран. Сегодня с ними говорили, частично буду говорить завтра с Италией, с Канадой. И также на этой неделе будет у нас "коалиция решительных". Не буду пока спойлерить, в какой день, но будет большое собрание", – сказал Зеленский.

По его словам, проект участия европейских стран в гарантиях безопасности для Украины почти финализирован.

"В принципе, у нас документ уже готов. Сейчас нам нужно согласовать это с американской стороной, как в целом в инфраструктуре гарантий безопасности Украины, где там место коалиции решительных... Главное, что в принципе документ, карта и инфраструктура по коалиции уже есть", – отметил президент Украины.

Также он сказал, что Украине крайне важно получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов, а не только продолжать иметь доступ к американскому оружию.

Кроме того, Зеленский рассказал, что советники по национальной безопасности Украины и европейских государств финализируют последнюю версию "мирного плана" ориентировочно во вторник.

Зеленский 8 декабря встречался в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии, во время которой также состоялся онлайн-разговор с более широким кругом лидеров из "коалиции решительных", в частности Польшей.

Из Лондона президент Украины отправился в Брюссель, где сегодня же должен встретиться с генсеком НАТО и руководством ЕС.