Министр обороны Германии в последний момент отменил визит в Румынию

Немецкий министр обороны Борис Писториус отменил свой визит в Румынию, который должен был состояться во вторник, 9 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Визит Писториуса был объявлен правительством Румынии на прошлой неделе, но вечером в понедельник румынское Министерство обороны объявило о его отмене.

"Министерство национальной обороны сообщает, что в результате изменений в графике немецкой стороны запланированные на завтра, 9 декабря, мероприятия на 57-й авиабазе имени Михеила Когелнихану "Капитан-авиатор Константин Кантакузино" состоятся на уровне государственных секретарей", – говорится в сообщении.

В рамках визита министр обороны Германии должен был встретиться с румынским премьер-министром Илие Боложаном и принять участие в совместной пресс-конференции.

"Первоначально установленный график будет продлен с необходимыми изменениями, чтобы цели обеих сторон были достигнуты", – говорится в сообщении Министерства обороны Румынии.

Об отмене визита Писториуса стало известно на фоне того, что в Румынии до сих пор нет постоянного главы Минобороны.

Предыдущий министр обороны Румынии Йонуц Муштяну подал в отставку в конце ноября после того, как выяснилось, что он указал ложные данные о своем образовании в резюме.

В правительственной коалиции обещают назначить нового министра до конца года.