Зеленський прибув у Брюссель для зустрічей з керівництвом НАТО і ЄС

Президент Володимир Зеленський у понеділок увечері прибув до Брюсселя у межах закордонного візиту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Зеленський сказав, що у Брюсселі проведе зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також спільні перемовини з президентами Європейської ради Антоніу Коштою та Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Наша взаємодія з партнерами зараз дуже важлива. Дякую за спільну роботу заради спільної безпеки", – додав він.

Нагадаємо, вдень 8 грудня в офісі британського прем’єра відбулася спільна зустріч лідерів Британії, Франції, Німеччини та України.

Після неї Макрон і Мерц залишили офіс британського прем’єра, а Кір Стармер та Володимир Зеленський повернулись всередину для двосторонніх переговорів.

У вівторок українського президента очікують у Римі.

Дипломатичне турне Зеленського відбувається після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".

