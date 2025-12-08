Зеленский прибыл в Брюссель для встреч с руководством НАТО и ЕС
Президент Владимир Зеленский в понедельник вечером прибыл в Брюссель в рамках зарубежного визита.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.
Зеленский сказал, что в Брюсселе проведет встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также совместные переговоры с президентами Европейского совета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Наше взаимодействие с партнерами сейчас очень важно. Спасибо за совместную работу ради общей безопасности", – добавил он.
Напомним, днем 8 декабря в офисе британского премьера состоялась совместная встреча лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
После нее Макрон и Мерц покинули офис британского премьера, а Кир Стармер и Владимир Зеленский вернулись внутрь для двусторонних переговоров.
Во вторник украинского президента ожидают в Риме.
Дипломатическое турне Зеленского проходит после серии встреч представителей Украины и США, касающихся "мирного соглашения".
