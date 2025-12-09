На Крите во время протестов фермеры заблокировали аэропорт

Разъяренные фермеры, протестовавшие против задержек в выплате субсидий, заполонили стоянку самолетов международного аэропорта на греческом острове Крит.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Десятки фермеров стояли на участке взлетной полосы международного аэропорта имени Никоса Казандзакиса в Ираклионе, вынудив аэропорт приостановить все рейсы.

Фото: АР

Также вспыхнули столкновения вблизи аэропорта второго по величине города Крита, Ханьи, где полиция использовала слезоточивый газ для разгона фермеров, которые бросали в них камни и перевернули патрульный автомобиль.

В результате столкновений два человека получили ранения.

Фото: АР

Фото: АР

3 декабря протестующие греческие фермеры направились к пограничному переходу "Промахонос" между Грецией и Болгарией, чтобы устроить блокаду по мере нарастания акций, несмотря на призыв премьер-министра Кириакоса Мицотакиса не прибегать к "экстремальным действиям".

Протесты связаны с задержкой выплат субсидий Европейского Союза на фоне расследования коррупционного скандала, затрагивающего аграрный сектор.

Греческие власти начали отдельные расследования, а парламент проводит проверку государственного агентства OPEKEPE, которое ежегодно распределяет около 2,5 миллиарда евро помощи ЕС среди сотен тысяч фермеров.

5 декабря полиция в бронежилетах применила слезоточивый газ против фермеров, которые пытались заблокировать главную подъездную дорогу к международному аэропорту в Салониках.