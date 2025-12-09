Міністр закордонних справ Угорщини вкотре прилетів до Москви

Очільник угорського Міністерства закордонних справ Петер Сійярто вкотре прибув з візитом до Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У Москві Сійярто бере участь у засіданні російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва. Сам міністр заявив, що президент США Дональд Трамп докладає "неймовірних зусиль", щоб закінчити війну в Україні, після чого світова економіка "зможе повернутися до нормального стану".

"Санкції не будуть діяти вічно, тому ми маємо бути готові зайняти вигідну позицію на старті нового періоду. Саме тому ми вирушаємо до Москви з великою делегацією бізнесменів і підприємців", – написав Сійярто перед початком візиту.

Зокрема, переговори з росіянами стосуються будівництва нової атомної електростанції "Пакш II". За словами міністра закордонних справ Угорщини, перший етап будівництва розпочнуть наступного тижня.

Нагадаємо, Петер Сійярто так часто відвідував Росію після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що це викликало підозри серед європейських дипломатів.

28 жовтня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан разом з Сійярто літав до Москви, щоб домовитися з Путіним про ціни на російський газ.

У відповідь на критику щодо візитів угорських посадовців до Росії Сійярто заявляв, що це "суверенна зовнішня політика" Угорщини.