Министр иностранных дел Венгрии в очередной раз прилетел в Москву

Глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто в очередной раз прибыл с визитом в Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил на своей странице в Facebook.

В Москве Сийярто участвует в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Сам министр заявил, что президент США Дональд Трамп прилагает "невероятные усилия", чтобы закончить войну в Украине, после чего мировая экономика "сможет вернуться к нормальному состоянию".

"Санкции не будут действовать вечно, поэтому мы должны быть готовы занять выгодную позицию на старте нового периода. Именно поэтому мы отправляемся в Москву с большой делегацией бизнесменов и предпринимателей", – написал Сийярто перед началом визита.

В частности, переговоры с россиянами касаются строительства новой атомной электростанции "Пакш II". По словам министра иностранных дел Венгрии, первый этап строительства начнут на следующей неделе.

Напомним, Петер Сийярто так часто посещал Россию после полномасштабного вторжения России в Украину, что это вызвало подозрения среди европейских дипломатов.

28 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с Сийярто летал в Москву, чтобы договориться с Путиным о ценах на российский газ.

В ответ на критику визитов венгерских чиновников в Россию Сийярто заявлял, что это "суверенная внешняя политика" Венгрии.