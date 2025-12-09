На Криті відновилися польоти в аеропорту, який постраждав від протестів фермерів

Польоти до та з аеропорту Іракліон на грецькому острові Крит відновилися рано-вранці у вівторок, 9 грудня.

Про це повідомили представники авіації країни, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Польоти відновилися після того, як фермери, які блокували термінал, припинили протест. За словами співрозмовника агентства, повітряний рух відновився о 8:00.

Внаслідок протесту три рейси були скасовані, а кілька інших затрималися після того, як група фермерів кидала каміння в поліцію і увірвалася на злітно-посадкову смугу в Іракліоні в понеділок, 8 грудня.

3 грудня протестуючі грецькі фермери попрямували до прикордонного переходу "Промахонос" між Грецією та Болгарією, щоб влаштувати блокаду, попри заклик прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса не вдаватися до "екстремальних дій".

Протести пов'язані із затримкою виплат субсидій Європейського Союзу на тлі розслідування корупційного скандалу, що зачіпає аграрний сектор.

Грецька влада розпочала окремі розслідування, а парламент проводить перевірку державної агенції OPEKEPE, яка щорічно розподіляє близько 2,5 млрд євро допомоги ЄС серед сотень тисяч фермерів.

5 грудня поліція в бронежилетах застосувала сльозогінний газ проти фермерів, які намагалися заблокувати головну під'їзну дорогу до міжнародного аеропорту в Салоніках.