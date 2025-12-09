На Крите возобновились полеты в аэропорт, пострадавший от протестов фермеров

Полеты в и из аэропорта Ираклион на греческом острове Крит возобновились рано утром во вторник, 9 декабря.

Об этом сообщили представители авиации страны, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Полеты возобновились после того, как фермеры, которые блокировали терминал, прекратили протест. По словам собеседника агентства, воздушное движение возобновилось в 8:00.

В результате протеста три рейса были отменены, а несколько других задержались после того, как группа фермеров бросала камни в полицию и ворвалась на взлетно-посадочную полосу в Ираклионе в понедельник, 8 декабря.

3 декабря протестующие греческие фермеры направились к пограничному переходу "Промахонос" между Грецией и Болгарией, чтобы устроить блокаду, несмотря на призыв премьер-министра Кириакоса Мицотакиса не прибегать к "экстремальным действиям".

Протесты связаны с задержкой выплат субсидий Европейского Союза на фоне расследования коррупционного скандала, затрагивающего аграрный сектор.

Греческие власти начали отдельные расследования, а парламент проводит проверку государственного агентства OPEKEPE, которое ежегодно распределяет около 2,5 млрд евро помощи ЕС среди сотен тысяч фермеров.

5 декабря полиция в бронежилетах применила слезоточивый газ против фермеров, которые пытались заблокировать главную подъездную дорогу к международному аэропорту в Салониках.