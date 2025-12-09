Єврокомісія розслідує можливе незаконне Google використання контенту для навчання ШІ

Європейська комісія розпочала антимонопольне розслідування проти американської технологічної компанії Google через можливе порушення правил конкуренції ЄС під час використання контенту веб-видавців та матеріалів з YouTube для навчання і роботи генеративних моделей штучного інтелекту (ШІ).

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

У вівторок, 9 грудня, Єврокомісія заявила, що в ході розслідування буде перевірено, чи Google спотворює конкуренцію, нав'язуючи видавцям і творцям контенту несправедливі умови, або надаючи собі привілейований доступ до такого контенту, тим самим ставлячи конкурентні моделі штучного інтелекту в невигідне становище.

Єврокомісія занепокоєна тим, що Google, можливо, використовував контент веб-видавців для надання генеративних послуг на основі ШІ на своїх сторінках результатів пошуку без відповідної компенсації видавцям і без надання їм можливості відмовитися від такого використання їхнього контенту.

Крім того, зазначається, що американський пошуковий гігант, можливо, використовував відео та інший контент, завантажений на YouTube, для навчання генеративних моделей штучного інтелекту Google без компенсації творцям і без надання їм можливості відмовитися від такого використання їхнього контенту.

Офіційне антимонопольне розслідування проводиться після впровадження Google пошукових результатів на основі ШІ, що призвело до падіння трафіку на сайтах.

У вересні Європейська комісія оштрафувала Google на 2,95 млрд євро за порушення правил конкуренції ЄС на ринку рекламних технологій.

У листопаді суд у Німеччині зобов’язав Google сплатити конкурентам компенсації у розмірі 465 млн євро за недоброчесні практики, що порушують антимонопольне законодавство.