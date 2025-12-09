Еврокомиссия расследует возможное незаконное использования Google контента для обучения ИИ

Европейская комиссия начала антимонопольное расследование против американской технологической компании Google из-за возможного нарушения правил конкуренции ЕС при использовании контента веб-издателей и материалов с YouTube для обучения и работы генеративных моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Во вторник, 9 декабря, Еврокомиссия заявила, что в ходе расследования будет проверено, искажает ли Google конкуренцию, навязывая издателям и создателям контента несправедливые условия или предоставляя себе привилегированный доступ к такому контенту, тем самым ставя конкурентные модели искусственного интеллекта в невыгодное положение.

Еврокомиссия обеспокоена тем, что Google, возможно, использовал контент веб-издателей для предоставления генеративных услуг на основе ИИ на своих страницах результатов поиска без соответствующей компенсации издателям и без предоставления им возможности отказаться от такого использования их контента.

Кроме того, отмечается, что американский поисковый гигант, возможно, использовал видео и другой контент, загруженный на YouTube, для обучения генеративных моделей искусственного интеллекта Google без компенсации создателям и без предоставления им возможности отказаться от такого использования их контента.

Официальное антимонопольное расследование проводится после внедрения Google поисковых результатов на основе ИИ, что привело к падению трафика на сайтах.

В сентябре Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро за нарушение правил конкуренции ЕС на рынке рекламных технологий.

В ноябре суд в Германии обязал Google выплатить конкурентам компенсации в размере 465 млн евро за недобросовестные практики, нарушающие антимонопольное законодательство.