Зеленский обсудил с Папой войну, пленных и возвращение похищенных РФ детей

Президент Украины Владимир Зеленский, который во вторник находится с визитом в Риме, в ходе встречи с Папой Римским Львом XIV обсудил вопросы развязанной РФ войны, пленных и возвращения похищенных Россией украинских детей.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Святого Престола, сообщает "Европейская правда".

Папа Лев XIV принял украинского президента на аудиенции в резиденции в Кастель-Гандольфо.

Во время беседы, которая была посвящена войне в Украине, понтифик отметил необходимость продолжения диалога о прекращении боевых действий.

Он также пожелал, "чтобы дипломатические инициативы, которые сейчас реализуются, привели к справедливому и длительному миру".

Кроме того, Зеленский и Папа обсудили вопрос военнопленных и необходимость обеспечения возвращения похищенных Россией украинских детей в их семьи.

Сообщалось, что во второй половине дня у Зеленского запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Напомним, дипломатическое турне Зеленского происходит после серии встреч представителей Украины и США, которые касаются "мирного соглашения".

