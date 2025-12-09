Молдова продовжить тимчасовий захист для українських біженців

Міністерство внутрішніх справ Молдови продовжить механізм тимчасового захисту для біженців з України.

Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

Молдова приєдналася до рішення Європейського Союзу про продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2027 року.

У МВС повідомили, що готові і надалі "забезпечувати безпечні та ефективні умови для біженців з України".

У відомстві також повідомили, що продовжать співпрацювати з державними установами, місцевою владою та міжнародними партнерами для реалізації заходів підтримки.

Станом на вересень 2024 року близько 60% українських біженців працевлаштувалися в Молдові.

У листопаді писали, що німецький канцлер Фрідріх Мерц закликав президента України Володимира Зеленського обмежити прибуття молодих українських чоловіків до Німеччини.

Також відомо, що уряд Нідерландів хоче запровадити спеціальний тимчасовий статус для громадян України, які прибули через повномасштабне вторгнення Росії, з метою заохотити їх повернутись на батьківщину після 2027 року.

Читайте також: Час повертатися до України? Як ЄС змінить правила для українських "біженців" після 2026 року.