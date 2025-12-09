Молдова продлит временную защиту для украинских беженцев

Министерство внутренних дел Молдовы продолжит механизм временной защиты для беженцев из Украины.

Об этом пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".

Молдова присоединилась к решению Европейского Союза о продлении временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2027 года.

В МВД сообщили, что готовы и в дальнейшем "обеспечивать безопасные и эффективные условия для беженцев из Украины".

В ведомстве также сообщили, что продолжат сотрудничать с государственными учреждениями, местными властями и международными партнерами для реализации мер поддержки.

По состоянию на сентябрь 2024 года около 60% украинских беженцев трудоустроились в Молдове.

В ноябре писали, что немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского ограничить прибытие молодых украинских мужчин в Германию.

Также известно, что правительство Нидерландов хочет ввести специальный временный статус для граждан Украины, которые прибыли из-за полномасштабного вторжения России, с целью поощрить их вернуться на родину после 2027 года.

