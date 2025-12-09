Скандальный кандидат на главу МИД Чехии больше не фигурирует в составе нового правительства
Почетный президент чешских "Автомобилистов" Филип Турек больше не входит в список министров нового правительства.
Об этом новоназначенный премьер-министр страны Андрей Бабиш объявил во вторник, 9 декабря, пишет iDnes, передает "Европейская правда".
Бабиш заявил, что имя Турека не фигурирует в предложении по списку министров нового правительства из-за нехватки времени и проблем со здоровьем почетного президента "Автомобилистов".
Турек сначала был кандидатом на должность министра иностранных дел, а затем – министра охраны окружающей среды. Однако из-за проблем со здоровьем он еще не встретился с президентом Петром Павелом.
Теперь, как отмечается, в проекте списка министров в качестве кандидата на должность министра иностранных дел указан председатель партии "Автомобилисты" Петр Мачинка.
Ожидается, что он также временно возглавит Министерство охраны окружающей среды.
Напомним, Турек оказался под расследованием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.
Ранее Павел намекнул, что не одобрит кандидатуру Турека и что вряд ли изменит свое мнение после личной встречи с ним.
Читайте подробнее, почему смена власти в Чехии тормозится и какие неожиданности это может принести.