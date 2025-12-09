Президент США Дональд Трамп утверждает, что "всегда было понимание" того, что Украина "никогда не присоединится к НАТО".

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Как заявляет Трамп, понимание того, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса, было "еще задолго" до правления хозяина Кремля Владимира Путина.

"Всегда было понимание, что Украина не вступит в НАТО. Задолго до Путина было понятно, что Украина не вступит в НАТО. А теперь они настаивают. Знаете, когда Зеленский впервые приехал и впервые встретился с Путиным, он сказал, что хочет двух вещей: "Я хочу вернуть Крым, и мы станем членом НАТО". Он сказал это не очень вежливо", – рассказал американский президент.

При этом неизвестно, какую именно встречу Зеленского с Путиным Трамп имеет в виду. Единственный раз, когда украинский президент лично встречался с кремлевским правителем, был в Париже в 2019 году. При этом Трампа на той встрече не было, а о членстве Украины в НАТО тогда не шла речь.

Далее в интервью Трамп назвал украинского президента "великолепным продавцом".

"Он заставил нечестного Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов. И посмотрите, что это ему дало. Около 25 процентов его страны исчезло", – сказал американский президент.

Напомним, 12 февраля министр обороны США Пит Хэгсет исключил членство Украины в НАТО. Впоследствии эту позицию поддержал Трамп.

В то же время источники "Европейской правды" в НАТО подтверждали необратимость членства Украины в Альянсе.

А министр иностранных дел Андрей Сибига настаивал, что Украина не примет требование России о невступлении нашего государства в НАТО.