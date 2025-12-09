Трамп розповів, про "прекрасний" Крим, який "з чотирьох боків оточений океаном"
Президент США Дональд Трамп вкотре повторив тезу про те, що його попередник Барак Обама "віддав" Крим Росії, що стало ключовим у подальшому перебігу війни РФ проти України.
Про це він сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Трамп, "Крим – це серце". Він також назвав український півострів "прекрасним".
"Знаєте, я в душі людина нерухомості, правда? Я дуже добре розбираюся в нерухомості. І коли я дивлюся... кожен раз, коли я дивлюся на цю карту, я кажу: "О, цей Крим такий красивий. Вау…". Він... він оточений океаном з усіх чотирьох боків у найтеплішій частині. Там найкраща погода, все найкраще", – сказав американський президент.
За його словами, Обама "змусив" Україну відмовитися від Криму.
"Я пам'ятаю, коли це сталося, але я не був залучений в це так, як зараз, знаєте, з тими знаннями, які я маю зараз. Зараз я дуже добре знаю Україну. Я дуже добре знаю", – додав Трамп.
У квітні Трамп заявляв, що Україні буде "дуже важко" повернути Крим, протиправно анексований Росією.
Він також стверджував, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова українського президента Володимира Зеленського про те, Україна не визнає півострів російським, "шкодять мирним переговорам".