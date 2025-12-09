Трамп рассказал о "прекрасном" Крыме, который "с четырех сторон окружен океаном"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз повторил тезис о том, что его предшественник Барак Обама "отдал" Крым России, что стало ключевым в дальнейшем ходе войны РФ против Украины.

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Трамп, "Крым – это сердце". Он также назвал украинский полуостров "прекрасным".

"Знаете, я в душе человек недвижимости, правда? Я очень хорошо разбираюсь в недвижимости. И когда я смотрю... каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю: "О, этот Крым такой красивый. Вау...". Он... он окружен океаном со всех четырех сторон в самой теплой части. Там лучшая погода, все самое лучшее", – сказал американский президент.

По его словам, Обама "заставил" Украину отказаться от Крыма.

"Я помню, когда это произошло, но я не был вовлечен в это так, как сейчас, знаете, с теми знаниями, которые я имею сейчас. Сейчас я очень хорошо знаю Украину. Я очень хорошо знаю", – добавил Трамп.

В апреле Трамп заявлял, что Украине будет "очень трудно" вернуть Крым, противоправно аннексированный Россией.

Он также утверждал, что "Крым был потерян много лет назад", а слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина не признает полуостров российским, "вредят мирным переговорам".