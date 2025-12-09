Инцидент в ключевом аэропорту Лондона: двум подозреваемым предъявили обвинения

В Британии предъявили обвинения двум мужчинам в связи с распылением слезоточивого газа в паркинге аэропорта "Хитроу", в результате чего пострадали два десятка человек.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

31-летнему Тайрону Ричардсу и 24-летнему Антону Кларку-Бутчеру выдвинули по два обвинения в ограблении и в использовании вредного вещества.

Как сообщалось, инцидент произошел в воскресенье в паркинге Терминала 3 около 8 часов утра. Сообщалось, что этому предшествовала ссора между двумя группами людей, которые были знакомы друг с другом. От распыленного вещества пострадал 21 человек, включая маленького ребенка, пятерым потребовалась госпитализация.

Сначала сообщали об одном задержанном.

Инцидент не повлиял на график рейсов, но нарушил логистику в аэропорт и вызвал большие очереди.

Ранее в лондонском Тауэре задержали активистов протестной группы которые бросили еду в сторону витрины с королевскими драгоценностями.