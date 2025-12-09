Мерц висловив жаль через свою скандальну заяву про мігрантів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував свою заяву про мігрантів, які змінюють "міський ландшафт", що була розкритикована як расистська, сказавши, що йому варто було висловитись інакше.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в ефірі телеканалу ARD.

Через півтора місяця після того, як слова Мерца про "міський ландшафт" викликали критику, він сказав, що, "можливо, повинен був раніше сказати, що має на увазі".

Канцлер Німеччини сказав, що його країна потребує міграції, наприклад, у медичному секторі, сфері догляду та багатьох інших галузях.

"І без тих, хто приїжджає з інших країн, це (ця робота. – Ред.) просто неможливо", – додав він.

Водночас, додав Мерц, "ті, хто хоче жити в нашій країні, повинні дотримуватися правил. А якщо вони цього не роблять, то повинні піти".

Наприкінці жовтня канцлер Німеччини сказав, що у країні є проблема міграції "в міському ландшафті". Цю заяву розкритикували як дискримінаційну, а подекуди навіть як расистську.

Перед цим Мерц говорив, що не відкликатиме своїх слів.

Згідно з опитуванням наприкінці жовтня, німецький канцлер отримав переважну підтримку населення після своїх суперечливих заяв про міський ландшафт і мігрантів у Німеччині.