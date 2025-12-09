Мерц выразил сожаление из-за своего скандального заявления о мигрантах

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал свое заявление о мигрантах, меняющих "городской ландшафт", которое было раскритиковано как расистское, сказав, что ему стоило высказаться иначе.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире телеканала ARD.

Через полтора месяца после того, как слова Мерца о "городском ландшафте" подверглись критике, он сказал, что, "возможно, должен был раньше сказать, что имеет в виду".

Канцлер Германии сказал, что его страна нуждается в миграции, например, в медицинском секторе, сфере ухода и многих других отраслях.

"И без тех, кто приезжает из других стран, это (эта работа. – Ред.) просто невозможно", – добавил он.

В то же время, добавил Мерц, "те, кто хочет жить в нашей стране, должны соблюдать правила. А если они этого не делают, то должны уйти".

В конце октября канцлер Германии сказал, что в стране есть проблема миграции "в городском ландшафте". Это заявление раскритиковали как дискриминационное, а иногда даже как расистское.

Перед этим Мерц говорил, что не будет отзывать своих слов.

Согласно опросу в конце октября, немецкий канцлер получил подавляющую поддержку населения после своих противоречивых заявлений о городском ландшафте и мигрантах в Германии.