Албанські судді звинуватили премʼєра в тиску через справу проти його соратниці

Асоціація суддів Албанії у вівторок звинуватила прем'єр-міністра Еді Раму в тиску на Конституційний суд після того, як уряд попросив його скасувати відсторонення від посади віцепрем'єрки і соратниці Рами Белінди Баллуку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

У листопаді Баллуку була відсторонена від посади за звинуваченнями у втручанні в процедури державних закупівель, які посадовиця відкинула як безпідставні.

Відразу після того, як суд відсторонив віцепремʼєрку Албанії від посади, Рама передав справу до Конституційного суду, попросивши його повернути її на посаду. Очікується, що суд винесе рішення 12 грудня.

У серії публічних заяв Рама назвав рішення про відсторонення Баллуку "унікальним і небезпечним прецедентом" і заявив, що "відсторонення є абсурдним як концепція".

Асоціація суддів Албанії у звʼязку з цим висловила стурбованість і обурення у звʼязку з "підходом, який обрав глава виконавчої влади щодо цього питання, яке належить до юрисдикції судової влади".

"Під виглядом скарги на узурпацію виконавчої та законодавчої влади судовою владою, насправді, приховано послання до судових органів, які мають розглянути цю справу. Такі щоденні повідомлення, що подаються широкій громадськості, також мають на меті створити атмосферу недовіри до судової влади і можуть бути використані як привід для вжиття заходів, що підривають її авторитет", – йдеться в заяві Асоціації.

Премʼєр Албанії, реагуючи на ці закиди, сказав, що має право висловлювати свою думку: "Асоціація помиляється, якщо очікує, що я буду мовчати і не поділюся своєю думкою з громадськістю".

Белінда Баллуку є однією з найважливіших фігур у владній Соціалістичній партії Албанії на чолі з Еді Рамою, який раніше цього року вчетверте поспіль став премʼєр-міністром країни.

Спеціальна прокуратура Албанії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю (SPAK) у жовтні висунула Баллуку звинувачення у кримінальному правопорушенні, пов'язаному з порушенням рівності учасників тендеру або публічного аукціону.