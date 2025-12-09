Албанские судьи обвинили премьера в давлении из-за дела против его соратницы

Ассоциация судей Албании во вторник обвинила премьер-министра Эди Раму в давлении на Конституционный суд после того, как правительство попросило его отменить отстранение от должности вице-премьера и соратницы Рамы Белинды Баллуку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

В ноябре Баллуку была отстранена от должности по обвинениям во вмешательстве в процедуры государственных закупок, которые чиновница отвергла как безосновательные.

Сразу после того, как суд отстранил вице-премьера Албании от должности, Рама передал дело в Конституционный суд, попросив его вернуть ее на должность. Ожидается, что суд вынесет решение 12 декабря.

В серии публичных заявлений Рама назвал решение об отстранении Баллуку "уникальным и опасным прецедентом" и заявил, что "отстранение является абсурдным как концепция".

Ассоциация судей Албании в связи с этим выразила обеспокоенность и возмущение в связи с "подходом, который избрал глава исполнительной власти по этому вопросу, который относится к юрисдикции судебной власти".

"Под видом жалобы на узурпацию исполнительной и законодательной власти судебной властью, на самом деле, скрыто послание к судебным органам, которые должны рассмотреть это дело. Такие ежедневные сообщения, подаваемые широкой общественности, также имеют целью создать атмосферу недоверия к судебной власти и могут быть использованы как повод для принятия мер, подрывающих ее авторитет", – говорится в заявлении Ассоциации.

Премьер Албании, реагируя на эти упреки, сказал, что имеет право высказывать свое мнение: "Ассоциация ошибается, если ожидает, что я буду молчать и не поделюсь своим мнением с общественностью".

Белинда Баллуку является одной из важнейших фигур во правящей Социалистической партии Албании во главе с Эди Рамой, который ранее в этом году в четвертый раз подряд стал премьер-министром страны.

Специальная прокуратура Албании по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) в октябре выдвинула Баллуку обвинения в уголовном правонарушении, связанном с нарушением равенства участников тендера или публичного аукциона.