Віцепремʼєрку Албанії, звинувачену в корупції, усунули з посади

Суд в Албанії у четвер усунув віцепрем'єр-міністерку Белінду Баллуку з посади після того, як прокуратура висунула їй звинувачення у втручанні в державний тендер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Спеціальна прокуратура Албанії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю (SPAK) у жовтні висунула Баллуку звинувачення у кримінальному правопорушенні, пов'язаному з порушенням рівності учасників тендеру або публічного аукціону.

Звинувачення стосуються будівництва тунелю довжиною 5,9 кілометра в південній частині Албанії вартістю приблизно 190 мільйонів євро.

У звинуваченні, з яким ознайомилося агентство Reuters, зазначено, що Баллуку на посаді міністерки інфраструктури неправомірно вплинула на рішення на користь компанії-переможця.

У звинуваченні також стверджується, що вона зробила це у співпраці з п'ятьма іншими членами комісії, яка ухвалювала рішення.

Белінда Баллуку не відреагувала на рішення суду усунути її від посади, але раніше відкидала інкриміновані їй звинувачення та обіцяла співпрацювати із судом.

Вона є однією з найважливіших фігур у владній Соціалістичній партії Албанії на чолі з Еді Рамою, який раніше цього року вчетверте поспіль став премʼєр-міністром країни.

Раніше в Албанії почали кілька гучних антикорупційних розслідувань проти колишніх представників влади, зокрема експрезидента та колишнього премʼєр-міністра Салі Беріши.

У той же час албанська опозиція регулярно влаштовує протести проти уряду чинного прем’єра Еді Рами, звинувачуючи його в узурпації влади.