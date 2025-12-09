Оппонент Орбана требует его отставки на фоне скандала с издевательствами над детьми

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадяр во вторник призвал венгерского премьера Виктора Орбана уйти в отставку после разоблачения издевательств над несовершеннолетними в государственном центре в Будапеште.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Скандал разгорелся вокруг государственного центра содержания несовершеннолетних в Будапеште. В понедельник один из оппозиционных депутатов опубликовал видео, на котором было зафиксировано физическое насилие в отношении детей.

После этого исполняющий обязанности руководителя центра подал в отставку, а полиция Венгрии провела в учреждении следственные действия.

Венгерская оппозиция параллельно потребовала тщательного расследования обвинений в сексуальном насилии со стороны предыдущего директора, которого также подозревают в организации сети проституции в этом заведении.

"Виктор Орбан не имеет другого выбора, как отправить в отставку свое правительство. Я также призываю президента высказаться и назначить парламентские выборы на ближайшую возможную дату", – сказал Мадяр в обращении во вторник.

Скандал, который вновь привлек внимание к деятельности правительства Венгрии в сфере защиты уязвимых детей, грозит подорвать поддержку избирателей партии власти "Фидес" накануне парламентских выборов.

Венгрия планирует провести парламентские выборы в апреле 2026 года, и партия Мадяра "Тиса" в настоящее время лидирует в опросах.

Виктор Орбан ранее заявил, что не боится проиграть следующие выборы, а также отметил, что считает своим главным соперником не лидера оппозиции Петера Мадяра, а Брюссель.