Финляндия приобрела сотни средств для обнаружения и подавления дронов

Представитель Военно-воздушных сил Финляндии полковник Мано-Микаэль Нокелайнен сказал, что страна приобрела сотни устройств для подавления и обнаружения дронов на фоне инспирированных Россией инцидентов.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в беседе с Reuters.

По словам Нокелайнена, Вооруженные силы Финляндии приобрели сотни глушителей беспилотников SkyWiper Omni Max, изготовленных литовской компанией NT Service.

Он сказал, что глушители, которые создают защитный купол, охватывающий сотни метров, чтобы блокировать сигналы управления, видео и навигации дронов, будут размещены вокруг критической инфраструктуры, такой как военные базы.

"Это очень важно для самозащиты войск. Другими словами, это позволяет предотвратить пролет дронов над войсками", – сказал Нокелайнен.

Помимо глушителей, финские военные приобрели портативные детекторы дронов Airfence, изготовленные местной компанией Sensofusion, и дополнительные прицелы для винтовок Smash, изготовленные израильской компанией Smartshooter, которые облегчают наведение и сбивание БПЛА.

Новое оборудование предназначено для противодействия небольшим разведывательным дронам, сказал Нокелайнен, отказавшись поделиться деталями о способности Финляндии противодействовать более крупным дронам.

Дроны широко используются в Украине с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году и все чаще фиксируются в европейских странах, что, по их мнению, является частью гибридного влияния России.

Румынский президент Никушор Дан ранее сказал, что Румыния готова сбивать дроны, которые нарушат воздушное пространство страны.